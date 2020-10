"Grippe-artige Symptome": Werner fehlt DFB-Team gegen die Türkei – Leno beginnt im Tor

Die deutsche Nationalmannschaft muss im Freundschaftsspiel gegen die Türkei wohl auf einen Stammspieler verzichten: Wie Bundestrainer Joachim Löw am Dienstagnachmittag auf der Pressekonferenz vor dem Spiel am Mittwoch (20.45 Uhr, RTL) sagte, ist Stürmer Timo Werner noch nicht zur Mannschaft gereist. Der in diesem Sommer zum FC Chelsea gewechselte Stürmer plage sich mit "Grippe-artigen Symptomen" rum, wie der Bundestrainer verriet. Beim 24-Jährigen seien einige Tests gemacht worden und bis die Ergebnisse dieser Tests da seien, werde Werner noch nicht zur Mannschaft stoßen. Ob womöglich auch ein Corona-Test gemacht wurde, teilte der Bundestrainer nicht mit.

Da Stammtorhüter Manuel Neuer mit den anderen Spielern vom FC Bayern wegen der hohen Belastung in den letzten Wochen erst am Dienstagabend anreist und nur für die Spiele in der Nations League eingeplant ist, war zuletzt noch offen, wer gegen die Türkei das deutsche Tor hütet. Wie Löw nun verriet, soll Bernd Leno vom FC Arsenal am Mittwoch zu seinem siebten Länderspiel-Einsatz kommen. Neben Leno hatte Löw auch Kevin Trapp von Eintracht Frankfurt berufen.

Zuletzt vorzeitig abgereist: Startelf-Garantie auch für Havertz