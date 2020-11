Nach dem Ukraine-Sieg: Drei DFB-Profis erhalten Sonderlob von Bundestrainer Löw

Timo Werner mit einem Doppelpack und Leroy Sané schossen Deutschland mit ihren Treffern am Samstagabend zu einem 3:1-Sieg gegen die Ukraine - und damit auch auf Platz 1 in Gruppe vier der Nations League. Am Dienstag geht es für die Nationalmannschaft in Sevilla gegen Spanien um den Gruppensieg, schon ein Unentschieden reicht dem Team von Bundestrainer Joachim Löw.

