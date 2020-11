Nach Quoten-Debakel gegen Tschechien: DFB-Sieg gegen Ukraine zog wieder mehr TV-Zuschauer an

Das Interesse der TV-Zuschauer am Nations-League-Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen die Ukraine am Samstagabend war deutlich höher als drei Tage zuvor beim Testspiel gegen Tschechien. Die Live-Übertragung des 3:1-Sieges am Samstagabend im ZDF sahen durchschnittlich 8,16 Millionen Menschen. Das ergab nach Sender-Angaben einen Marktanteil von 26,1 Prozent. Im Vergleich zu Übertragungen in früheren Jahren ist das allerdings eine eher mäßige Quote.

Anzeige