Lazarett von Joachim Löw wird größer: Auch Gündogan und Werner fehlen DFB-Team - Nachrücker angekündigt

Eine Hiobsbotschaft für Joachim Löw folgt auf die andere: Nach den Ausfällen von Toni Kroos, Matthias Ginter und Jonas Hector muss der Bundestrainer bei den Länderspielen gegen Argentinien am Mittwoch (20.45 Uhr/RTL) und eventuell auch in der EM-Qualifikation gegen Estland am Sonntag (20.45 Uhr/RTL) auch auf Ilkay Gündogan und Timo Werner verzichten. Das erklärte Löw am Montag bei der Ankunft der deutschen Nationalmannschaft in Dortmund. Gündogan von Manchester City muss aufgrund muskulärer Probleme passen. RB-Leipzig-Profi Werner leidet an einem grippalen Infekt.