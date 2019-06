Von Marco Reus bis Leroy Sané: Diese Noten verdienten sich die DFB-Stars 2018/19

Mit der 8:0-Gala gegen Estland beendete die Nationalmannschaft am Dienstag die Länderspiel-Saison 2018/2019 und geht mit neun Punkten aus drei Spielen als Tabellenzweiter der EM-Qualifikationsgruppe C in die Sommerpause. Aber auch nur, weil Spitzenreiter Nordirland (zwölf Zähler) eine Partie mehr absolviert hat.