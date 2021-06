Padel-Tennis, Kroos-Regeneration, Löw-Analyse: So lief der freie Tag der DFB-Stars

Es hat immer etwas von Ferienlagerstimmung, wenn Deutschlands Nationalspieler ihren sogenannten "day off", ihren freien Tag, zelebrieren. Im Trainingsquartier in Herzogenaurach sollten die DFB-Stars nach dem nervenaufreibenden Kampf inklusive Achtelfinalqualifikation beim 2:2 gegen Ungarn am vergangenen Mittwoch ihre Köpfe lüften und für ein paar Augenblicke mal nicht an die bevorstehenden Aufgaben denken, so der Wunsch von Joachim Löw. Anzeige

Löw und sein Trainerteam nutzen den Tag für Analysen

Der Bundestrainer nutzte den trainingsfreien Tag und die Ruhe im Base­camp wie immer für Analysen mit seinen Assistenten, aber auch für Einzelgespräche mit den Spielern. Schließlich gibt es noch einiges aufzuarbeiten vom erschreckend schwachen Auftritt gegen den krassen Außenseiter im letzten EM-Gruppenspiel. Das Gute: Die Spieler zeigten sich durchaus selbstkritisch. "Natürlich muss die Art und Weise besser werden", sagte beispielsweise Jo­shua Kimmich. "Mit so einer Leistung brauchen wir da gar nicht hinzufahren." Mit "da" meinte der Bayern-Leader das Londoner Wembley-Stadion, in dem die Nationalelf am kommenden Dienstag (18 Uhr, ARD und MagentaTV) in der ersten K.o.-Runde auf England trifft. "Es gibt schlimmere Spiele als gegen England, in Wembley", so Kimmich. "Ich bin jedenfalls heiß darauf."

Der Ehrgeizling hasst es auch außerhalb des Fußballplatzes zu verlieren und zockt – egal, was es ist – immer so lange, bis er zumindest einmal als Sieger feststeht. Die Möglichkeiten zur Ablenkung im heimischen "Campo" sind zahlreich. Die ältere Garde um Toni Kroos nutzt die Zeit aber eher für Entspannung, Pflege oder Chillen am Pool, wie er in "Eine Halbzeit mit …", dem Fußball-Podcast des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND), verriet: "Ich versuche mir möglichst viele Wege zu sparen und setze auf Regeneration."





Padel-Tennis und Headis: DFB-Stars testen Trend-Sportarten