Offiziell: DFB-Team droht auch in der Nations League eine Hammer-Gruppe

Der deutschen Nationalmannschaft droht vor der EM-Endrunde im kommenden Sommer schon wieder eine Hammergruppe mit Frankreich und Portugal. Die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw wird bei der Auslosung der Nations League 2020/2021 am 3. März 2020 in Amsterdam aus Topf 4 gezogen, wie das UEFA-Exekutivkomitee am Mittwoch bestätigte. Neben den Kontrahenten, die Deutschland am Samstag für die EM zugelost bekommen hat, wären beispielsweise auch die Niederlande und Spanien oder England und Italien mögliche Gegner in der Nations-League-Vierergruppe.