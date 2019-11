Kommentar: Der DFB will fanfreundlich sein - die Trikot-Preise sind es nicht

Der DFB hat mit öffentlichen Trainingseinheiten einen ersten Schritt zur Image-Aufpolierung nach dem WM-Desaster in Russland gemacht. Am Samstag wird die Löw-Elf erstmals mit im neuen Trikot auflaufen, welches von Serge Gnabry, Manuel Neuer und Co. auch bei der EM 2020 getragen wird. DFB-Direktor Oliver Bierhoff findet, dass man mit dem Design der Jerseys "auch dem Wunsch vieler Fans" nachkomme. Doch nur ein Teil der Anhänger wird es sich überhaupt leisten können.