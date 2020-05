DFB macht Neustart-Plan offiziell! 3. Liga nimmt Spielbetrieb am 30. Mai wieder auf - Warten auf Politik

Nun ist es bestätigt: Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat den 30. Mai als definitiven Neustart-Termin für die 3. Liga festgelegt. Die spieltechnische Voraussetzung dafür habe das DFB-Präsidium mit einer aktuellen Anpassung des Rahmenterminkalenders geschaffen. Den Auftakt nach fast dreimonatiger Spielpause in der 3. Liga macht der 28. Spieltag am 30. Mai. Beendet werden soll die Saison mit dem 38. Spieltag am 4. Juli. Die anschließende Relegation zur 2. Bundesliga soll bis zum 11. Juli abgeschlossen sein.

Noch ist eine Genehmigung der Politik nötig. Die Vereine waren per E-Mail am Mittwochabend unterrichtet worden. Um die Liga gibt es seit Wochen Streit. Neun Vereine hatten zuletzt die genaue Ansetzung der noch ausstehenden Spiele gefordert, andere plädieren für einen Saisonabbruch und verweisen dabei - wie der 1. FC Magdeburg, der Hallesche FC oder der FC Carl Zeiss Jena - auf die behördlichen Festlegungen in ihrem Bundesland.