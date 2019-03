"Trainer des Jahres 2018" - DFB ehrt Werder-Coach Florian Kohfeldt

Florian Kohfeldt ist vom Deutschen Fußball-Bund als „Trainer des Jahres 2018“ ausgezeichnet worden. Der 36 Jahre alte Coach des Bundesligisten Werder Bremen erhielt die Auszeichnung am Donnerstag in Köln bei der Abschlussveranstaltung des 65. Fußballlehrer-Lehrgangs. Kohfeldt hatte den Lehrgang 2015 selbst als Jahresbester abgeschlossen. Er arbeitete bei Werder bisher als Jugend-Trainer, als Assistent von Viktor Skripnik bei den Profis und als Coach der U23-Mannschaft in der 3. Liga. Seit dem 30. Oktober 2017 ist er Cheftrainer der Bundesliga-Mannschaft, die als Achter in Schlag-Distanz zu den Europacup-Plätzen liegt.