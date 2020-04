"Vereine zeigen Einigkeit": Wird jetzt ein außerordentlicher Verbandstag nötig?

Die Situation ist verworren. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) und damit auch der Niedersächsische Fußballverband (NFV) – gemessen an den Mitgliedern nach Bayern und Westfalen der drittgrößte Landesverband – steht vor einer Zerreißprobe. Es geht um des Deutschen liebstes Kind – den Fußball – und die spannende Frage nach der Zukunft. Niemand weiß, wann wieder gekickt werden kann. Und doch sind die Diskussionen in vollem Gange, wie mit der Saison 2019/20 umgegangen wird, 86 Tage nach dem ersten bestätigten Covid-19-Fall in Deutschland.

"Vereine zeigen Einigkeit"

Jens Grützmacher, Vorsitzender des Kreises Region Hannover, hat am Dienstagabend ein klares Votum von seinen Mitgliedern mit auf den Weg in die anstehenden Beratungen im Verbandsvorstand bekommen. Eine absolute Minderheit der Vereine, darunter der SV Arminia, vertreten durch Frank Willig, stimmten für den NFV-Vorschlag, die Saison einzufrieren und ab dem 15. August, spätestens aber am 1. September fortzusetzen.

Alle übrigen der in der Spitze 169 Teilnehmer der 84-minütigen Videokonferenz votierten für einen Saisonabbruch. Martin Becker, Abteilungsleiter des TSV Bemerode und Wortführer vieler Vereine, war überwältigt von der Geschlossenheit. „Die Vereine zeigen Einigkeit“, sagt er.