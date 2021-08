Kommentar zur DFB-Nominierung: Hansi Flick geht mit Leroy Sané ins Risiko

Es ist wirklich lange her, dass ein Aufgebot der Fußball-Nationalmannschaft mit solcher Spannung erwartet wurde. Und im ersten Kader des neuen Bundestrainers ist nun für jeden Geschmack etwas dabei. Hansi Flick setzt auf eine Mischung aus jung und alt, aus erfahren und unbekümmert, vor allem aber auf fußballerische Qualität. Flick will sehen, dass seine Spieler wieder die Initiative ergreifen – egal, gegen wen es geht.

Mit der Nominierung von Leroy Sané gab Flick außerdem ein klares Bekenntnis zu dem kriselnden Bayern-Star . Er stärkt dem sensiblen Wuschelkopf damit den Rücken, geht allerdings auch gleich ins Risiko. Denn bei seiner Antrittsrede verkündete Flick die Rückkehr zum Leistungsprinzip: "Die Besten sollen spielen." Dass Sané in seiner aktuellen Form tatsächlich dazugehört, darf zumindest angezweifelt werden. Der Offensivallrounder wird auch in den nächsten Spielen unter größter Beobachtung stehen.

Möglicherweise hat Flick bei seiner Entscheidung in den Spielkalender geschaut und sich in Anbetracht der kommenden Gegner Liechtenstein, Armenien und Island pro Sané entschieden. Dass man sich in solchen Partien Selbstvertrauen zurückholen kann, hat gerade Julian Nagelsmann beim 12:0 der Bayern beim Bremer SV bewiesen. Seine Trainer haben vorgelegt – nun muss Sané endlich zeigen, was er draufhat.