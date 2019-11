Trauriger Karriere-Verlauf von Nordirland-Star Will Grigg: Ist der Kult-Stürmer noch "on fire"?

"Your defence is terrified, Will Grigg´s on fire" - es gibt wohl kaum einen Fußballfan, der diese Song-Passage nicht kennt. Ein Fan-Gesang mit Ohrwurm-Garantie machte den Nordirland-Stürmer Will Grigg vor der EM 2016 zum Superstar. Damals stand der Offensivmann beim englischen Drittligisten Wigan Athletic unter Vertrag und schoss den Traditionsverein mit 25 Toren zum Aufstieg. Auch deshalb wurde er vom damaligen Nationalcoach Michael O´Neill zur EM mitgenommen. In Frankreich war sein Name durch die Abwandlung des 90er-Jahre-Hits "Freed from desire" in aller Munde. In den Kneipen wurde sein Lied zum Dauerbrenner. Die nordirischen Fans forderten den EM-Einsatz ihres "Helden" - doch der Coach blieb hart. Grigg durfte bei der EURO 2016 nicht eine einzige Minute spielen. "Das Lied über mich ist die eine Sache. Aber zu einem solchen Turnier zu kommen und nicht zu spielen, ist für einen Profi-Fußballer extrem enttäuschend", sagte er nach dem Turnier frustriert.

Ist Will Grigg noch "on fire"?

Nach der für ihn sportlich enttäuschenden EM lief es auch in seinem Verein nicht mehr rund. In der englischen Championship kam er nur noch auf fünf Tore in 33 Spielen - das Feuer des Stürmers schien erloschen. Es folgte der Abstieg für Wigan - doch Grigg blieb dem Klub treu. In der Drittklassigkeit lief es dann wieder so richtig für den Nordiren. 19 Tore und vier Vorlagen erzielte er für seinen Klub in der Saison 2017/18. Doch diese starke Form konnte er nicht halten - nach nur vier Treffern in der Hinrunde folgte im Januar 2019 der Wechsel zum Ligarivalen AFC Sunderland. Mit einer Ablösesumme von 3,4 Millionen Euro wurde er zum teuersten Transfer in der Geschichte der League One.

Doch nun die schlechte Nachricht für alle "Grigg-Fans": Trotz dieses Transfer-Rekords ist er kein aktueller Nationalspieler von Nordirland mehr. In der Rückserie kam er zuletzt oft nur noch von der Bank ins Spiel, in dieser Saison stehen 15 Spiele (nur fünf in der Startelf) und nur ein Tor zu Buche. Nationaltrainer O´Neill vertraut daher lieber Spielern wie Kyle Lafferty (Sarpsborg FF/Norwegen), Liam Boyce (Burton Albion/League One England) und Matt Kennedy (FC St. Johnstone/Schottland).

Will Grigg: Letztes Spiel für Nordirland im Oktober 2018

Sein bislang letztes Länderspiel für Nordirland bestritt Kult-Spieler Grigg im Oktober 2018 bei der 0:1-Niederlage gegen Österreich. Sollte Grigg jedoch für seinen Klub Sunderland wieder sportlich "on fire" sein, so dürfte der nordirische Nationaltrainer womöglich über eine erneute Nominierung nachdenken. Das dürfte dann vor allem die enthusiastischen Fans freuen, die den Will-Grigg-Song wieder anstimmen könnten.