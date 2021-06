DFB-Team in Noten: Die Einzelkritik zum deutschen EM-Aus gegen England – Kimmich, Werner & Co. enttäuschen

Die deutsche Nationalmannschaft ist bei der EM im Achtelfinale ausgeschieden. Im Londoner Wembley-Stadion gab es gegen England eine 0:2-Niederlage. Die Treffer für die Three Lions erzielten Raheem Sterling in der 75. Minute und Harry Kane in der 86. Minute - und beendeten damit die DFB-Karriere von Bundestrainer Joachim Löw, der bereits vor dem Turnier seinen Rücktritt verkündet hatte. Anzeige

Für den SPORTBUZZER haben Sportchef Heiko Ostendorp und Chefreporter Tobias Manzke in London das Achtelfinale verfolgt - und die DFB-Stars in ihrer letzten Partie bei dieser EM benotet. Die Einzelkritik zum Spiel der deutschen Nationalmannschaft gibt es in der Bildergalerie!

Deutschland in Noten: Die Einzelkritik zum Spiel gegen England Die deutsche Nationalmannschaft ist im EM-Achtelfinale gegen England ausgeschieden. Die Noten der DFB-Spieler zum 0:2 im Überblick. ©