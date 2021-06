Sieben Tore gegen Lettland: Diese Löw-Stars haben in der DFB-Offensive vor dem EM-Start die Nase vorn

DFB-Rückkehrer Müller lobt Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor

Der gesetzte Motivationsminister Müller, dazu Havertz mit seiner frischen Energie dank des Königsklassen-Triumphes plus Serge Gnabry (Löw: „Bei mir spielt der Serge immer“) wecken Hoffnungen. „Das Ziel ist, dass wir schwungvollen, attraktiven, leidenschaftlichen Fußball spielen“, erklärte Müller . Der Weltmeister von 2014 weiter: „Dass wir mal so einen deutlichen Sieg hatten, ist auch schon länger her. Wir waren sogar kaltschnäuzig vor dem Tor, das muss man auch mal lobend erwähnen.“

Löw sieht trotz Kantersieg noch viel Arbeit vor sich

Im Duell um die offensiven Stammplätze liegen wohl Havertz und Gnabry vor Leroy Sané und Timo Werner – beide nach der Pause eingewechselt - vorne. Obwohl sowohl Werner als auch Sané in der zweiten Halbzeit ebenfalls erfolgreich waren. „Seit wir komplett zusammen sind, haben wir als ganzes Team besser in den Abläufen gearbeitet“, merkte Müller an, während Löw für die Tage im Quartier in Herzogenaurach, das der DFB-Tross am Dienstag bezieht, noch genügend Aufgaben sieht. Die Themen für die Übungseinheiten in Franken: „Räume bespielen, Räume öffnen, Räume freimachen - das sind dann die Themen in der Offensive. Es gibt im modernen Fußball eine unheimliche Raumknappheit. Das müssen wir gut machen, völlig unabhängig vom System. Daran müssen wir noch feilen.“