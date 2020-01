Olympia-Teilnahme von Thomas Müller? So reagiert DFB-Direktor Oliver Bierhoff

DFB-Direktor Oliver Bierhoff hat sich zurückhaltend zu einem möglichen Olympia-Einsatz von Ex-Weltmeister Thomas Müller geäußert. "Thomas Müller ist nicht nur in Deutschland, sondern in der Welt ein Name und ist natürlich immer wieder für Aufmerksamkeit da. Aber es sind immer viele andere Komponenten, die entscheidend sind. Wie ist die Mannschaftskonstellation? Welche Positionen braucht man? Wie ist die Bereitschaft da? Welche Rolle soll jemand ausüben? Und da muss Stefan Kuntz sich mit seinem Trainerstab konkrete Gedanken machen und auch für die Mannschaft das Maximum aussuchen", sagte Bierhoff beim Neujahrsempfang der Deutschen Fußball Liga am Dienstag in Offenbach.