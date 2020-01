Olympia-Traum wohl geplatzt: Lukas Podolski laut Bericht nicht auf Liste von DFB-Trainer Stefan Kuntz

Am 22. März 2017 trug Lukas Podolski zum letzten Mal das Trikot der deutschen Nationalmannschaft . Der Weltmeister von 2014 verabschiedet sich mit dem Siegtreffer beim 1:0 im Freundschaftsspiel gegen England . Es war der bis dato letzte DFB-Auftritt des Kult-Fußballers - und er wird es offenbar auch bleiben. So berichtet die Sport Bild (Mittwochsausgabe), dass der Olympia-Traum von Podolski nun endgültig geplatzt ist.

Weil der 34-Jährige im Gegensatz zu Thomas Müller und Mats Hummels nach seinem Rücktritt aus der Nationalmannschaft auch nicht mehr auf der NADA-Liste des DFB-Teams steht, sei eine Teilnahme Podolskis an den Sommer-Spielen in Tokio ausgeschlossen. Der Nationale Anti-Doping-Agentur musste U21-Nationaltrainer Stefan Kuntz bis Mitte Januar eine (lange) Liste an Spielern melden, die er theoretisch mitnehmen will.