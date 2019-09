Personal-Check vor der EM 2020: Welche DFB-Stars gute Chancen haben - und wer zittern muss

Die EM 2020 naht - und bei der deutschen Nationalmannschaft geht das Personal-Roulette los! Irgendwann kommt Bundestrainer Joachim Löw eigentlich immer darauf zu sprechen. Er wird in letzter Zeit ja auch oft genug nach Themen wie Umbruch, neuen Impulsen und der Verjüngung der Nationalmannschaft gefragt. Und das sei natürlich ein ganz schöner Balanceakt. Einerseits: Einen Umbruch zu vollziehen. Und andererseits: Ergebnisse zu liefern, zum Beispiel wie beim 2:0-Sieg in Nordirland , auch wenn der nur wenig berauschend ausgefallen war.

„Wir müssen schon auch noch was probieren“, erklärte der Bundestrainer nach dem Spiel im Windsor Park in Belfast, „aber vorwiegend müssen wir uns einspielen, gerade bei dieser jungen Mannschaft“. Überschaubar waren am Montag seine personellen Optionen geworden, zumindest im Vergleich dazu, mit welchem Aufgebot er die abgelaufene Woche beim DFB-Team angegangen war. Mit Leon Goretzka, Nico Schulz und Ilkay Gündogan waren bereits drei Spieler vorzeitig aus gesundheitlichen Gründen abgereist.