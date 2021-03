DFB-Spieler Philipp Max adelt PSV-Mitspieler Mario Götze: "Hat ein unglaublich gutes Gespür"

Mario Götze zählt weiter zum erweiterten Kreis der deutschen Nationalmannschaft. Deutlich größere Chancen auf ein Ticket für die Europameisterschaft im kommenden Sommer besitzt Götzes Teamkollege Philipp Max von der PSV Eindhoven. Der Linksverteidiger wurde für die ersten Länderspiele des Jahres 2021 zum zweiten Mal in Folge in den DFB-Kader berufen. Götze hingegen trainiert in der Länderspiel-Pause weiter mit dem holländischen Top-Team. Anzeige

"Mario ist ein sehr feiner Kerl und ein super Typ – wir verstehen uns sehr gut. Durch seine technischen Anlagen ist er für uns sehr wichtig. Er hat ein unglaublich gutes Gespür für die Situationen – wann mache ich es schnell nach vorne, wann spiele ich lieber einen Ball nach hinten? Er macht auf mich einen sehr befreiten Eindruck. Er hatte es in Deutschland natürlich nicht leicht die letzten Jahre. Jetzt macht es Spaß, ihm bei der täglichen Arbeit zuzuschauen. Er genießt es, Fußball zu spielen. Er ist nicht so in dem Blickwinkel, als wenn er noch in der Bundesliga spielen würde", sagt Max im Gespräch mit dem SPORTBUZZER, dem Sportportal des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND).

Löw schaut bei Götze genau hin Auf dem Radar von Bundestrainer Joachim Löw befindet sich der Weltmeister von 2014 aber immer noch. Der scheidende DFB-Coach hält eine Rückkehr von Götze in die Nationalmannschaft weiter für möglich. "Im Moment ist Mario nicht im engeren Kreis, aber wir haben ein Auge auf ihn", sagte Löw vor gut einem Monat dem Kicker. Der 28-Jährige stand vor mehr als drei Jahren zuletzt im Auswahlkader und wurde in seinem 63. Länderspiel beim 2:2 gegen Frankreich am 14. November 2017 eingewechselt. Bei der WM 2014 in Brasilien hatte er im Endspiel das Tor zum 1:0-Erfolg gegen Argentinien erzielt und die DFB-Auswahl zum vierten WM-Titel geschossen.