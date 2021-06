DFB-Plan gegen Frankreich - Antonio Rüdiger: "Wir müssen auch mal eklig sein"

Am Dienstagabend (21 Uhr/ZDF) geht es endlich auch für das deutsche Team los: EM-Start gegen Weltmeister Frankreich in München. Gleich zu Turnierbeginn ein absoluter Hammer für die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw. "Auf dem Papier haben sie natürlich sehr große Namen. Aber das ist nur Papier", sagte Abwehrspieler Antonio Rüdiger am Sonntag. "Sie können ruhig Favorit sein. Wir müssen unser Spiel diktieren. Wir können das, wir sind bereit."

Und Rüdiger, der seinen Stammplatz in der Innenverteidigung sicher haben dürfte, hat auch einen Plan, wie das DFB-Team den französischen Superstars um Kylian Mbappé das Leben schwer machen kann. "Natürlich kommt es auf die Abwehrspieler an, auf die Eins-gegen-Eins-Situationen", so Rüdiger. "Da müssen wir auch mal eklig sein, nicht immer nur lieb, lieb, lieb. Gegen diese Spieler musst du auch mal früh ein Zeichen setzen." Eine klare Kampfansage in Richtung des Titelfavoriten aus Frankreich.