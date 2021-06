Danny Röhl wird Assistent, auch Edin Terzic war Kandidat: Das ist der DFB-Plan von Hansi Flick

" Ich habe nicht darüber nachgedacht, dass es das letzte Spiel gewesen sein könnte ", sagte Löw im Anschluss auf Nachfrage des SPORT BUZZER, dem Sportportal des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND), und versicherte: " Wir auf der Bank hatten immer das Gefühl, dass die Mannschaft das biegen und mit aller Gewalt diese Vorrunde überstehen will. Deshalb habe ich die ganze Zeit daran geglaubt und keinen anderen Gedanken verschwendet. " Nun kann es passieren, dass seine 15-jährige Ära als Bundestrainer an einem historischen Ort enden wird, nämlich im Londoner Wembley-Stadion.

Auch BVB-Trainer Edin Terzic war eine Option als Flicks Co-Trainer

Dort bestreitet das DFB-Team am Dienstag (18 Uhr, ARD und Magenta TV) sein Achtelfinale gegen England und – im Falle des Weiterkommens – auch ein späteres Halbfinale und Finale. Danach übernimmt Hansi Flick offiziell, startet aber erst am 2. September mit dem WM-Qualifikationsspiel in St. Gallen (Schweiz) gegen Liechtenstein. Doch der neue Bundestrainer bastelt bereits kräftig an seinem Team.