Bericht: DFB plant Neustart in 3. Liga am 26. Mai - Präsidium und Politik entscheiden am Montag

In der 3. Liga stehen die Zeichen nun auch auf Saison-Fortsetzung mit Geisterspielen. Wie die ARD-"Sportschau" am Samstag berichtet, sollen sich die zuständigen Gremien auf einen Neustart am 26. Mai geeinigt haben. Demnach soll es bereits eine "Anpassung des Rahmenterminkalenders" geben, heißt es in dem Schreiben. Am Montag soll das DFB-Präsidium final darüber entscheiden. Abhängig sei der Plan "selbstverständlich (...) von der Freigabe durch die politischen Verantwortungsträger". Erwin Bugar, DFB-Vizepräsident und Präsident des Nordostdeutschen Fußball-Verbandes, hatte einen Wiederbeginn in der 3. Liga am Freitagabend im MDR bereits bekräftigt.