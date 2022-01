Der 1. FC Köln kann mit breiter Brust ins Achtelfinale des DFB-Pokals gehen. Trotz der 0:4- Niederlage gegen den FC Bayern am vergangenen Spieltag, kann der FC mit seiner Saison bisher mehr als zufrieden sein. Der neunte der Bundesliga liegt aktuell gerade einmal vier Punkte hinter dem dritten Bayer Leverkusen. Gegen den Hamburger SV wollen die Kölner am Dienstag (18:30 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker) nach Möglichkeit nun das Viertelfinal-Ticket im DFB-Pokal buchen. Dabei vertrauen die Kölner vollkommen auf Stürmer Anthony Modeste. Der Franzose schoss den FC auch schon in der zweiten Runde zum Sieg. Beim 2:0-Erfolg über den VfB Stuttgart erzielte er beide Tore.

