DFB-Pokal: 1. FC Nürnberg gegen RB Leipzig live im TV und Online-Stream sehen

Champions-League-Teilnehmer RB Leipzig ist gefordert. Im ersten Pflichtspiel der neuen Saison geht es für das Team von Julian Nagelsmann in der Auftaktrunde des DFB-Pokals zum Zweitligisten 1. FC Nürnberg (15.30 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker). Ein völlig anderes Kaliber, als noch beim letzten Pflichtspiel, als Leipzig erst im Halbfinale der Königsklasse an Paris St.-Germain scheiterte (0:3). Klarer Favorit sind die Sachsen gegen den "Club" allemal und nach dem frühen Achtelfinal-Aus in der letztjährigen Auflage des Pokals kann sich die Nagelsmann-Elf rehabilitieren. Verzichten müssen die Leipziger neben dem Langzeitverletzten Ibrahima Konaté und dem spanischen Torhüter-Neuzugang Josep Martínez (gesperrt) auch auf Mittelfeldspieler Konrad Laimer, der wegen Schmerzen im Knie ausfällt.