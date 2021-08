Wahnsinn in der 120. Minute: Munsys Kopfballtor befördert Hansa in die nächste Runde

Um 20.58 Uhr rasteten 15 000 Zuschauer im ausverkauften Ostseestadion aus: In der 120. Minute eines denkwürdigen Pokalkrimis kam der eingewechselte Ridge Munsy vor Heidenheims Torwart Kevin Müller zum Kopfball – und traf: Es war der 3:2 (0:1, 1:1)-Siegtreffer für den FC Hansa Rostock gegen den Ligakonkurrenten 1. FC Heidenheim und das Ticket für die 2. Runde des DFB-Pokals. Anzeige

„Berlin, Berlin – wir fahren nach Berlin“, skandierten die Zuschauer und feierten ihre Mannschaft frenetisch. Die Elf von Trainer Jens Härtel konnte den Schwung aus der Liga mit in den Pokal nehmen und kämpfte Heidenheim nach 0:1-Rückstand nieder. Nach der regulären Spielzeit hatte es durch einen Treffer von Heidenheims Patrick Mainka (25.) und ein Eigentor des Schützen (57.) 1:1 geheißen. In der Verlängerung traf Calogero Rizzuto (93.) und Munsy in der Schlussminute. Stefan Schimmer hatte zwischenzeitlich für die Gäste ausgeglichen.

In BIldern: Das DFB-Pokalspiel des FC Hansa Rostock gegen Heidenheim Dzenis Burnic (l.) und Rostocks Svante Ingelsson kämpfen in dieser Szene um den Ball. ©

Die erste vielversprechende Situation in dem von Beginn an hart umkämpften Duell hatten die Gastgeber, die in den Anfangsminuten mit Elan loslegten. Nach einem weiten Ingelsson-Einwurf in Richtung Elfmeterpunkt zog Bahn aus der zweiten Reihe ab, verzog aber (5.).

Die Partie blieb nach dem temporeichen Beginn intensiv, der Spielfluss ging allerdings streckenweise verloren. Viele hart geführte Zweikämpfe sorgten dafür, dass die Partie oft unterbrochen wurde. Für den ersten Heidenheimer Abschluss sorgte Oliver Hüsing: Hansas Ex-Kapitän (bis 2019) kam aus zehn Metern frei zum Kopfball, verfehlte aber das Tor von Markus Kolke (21.).

Es war das erste Achtungszeichen der Württemberger, wenige Minuten später folgte der Tiefschlag für Hansa. Nach einer Mohr Ecke war Mainka zur Stelle und überraschte FCH-Keeper Kolke und traf per Kopf ins kurze Eck (25.). 1:0 für die Süddeutschen, die in der Liga noch ungeschlagen sind. Ein Schock für die Härtel-Elf, die aber sofort versuchte den Hebel wieder umzulegen. Vorne fehlte es den Rostockern aber an Präzision, um Verhoek und Co. gefährlich in Position zu bringen. Kevin Müller, der gebürtige Rostocker im Heidenheimer Tor, blieb kaum gefordert.

Wenn mal ein Ball in den Strafraum durchkam, waren die Heidenheimer zur Stelle. Zudem konterten die Gäste gefährlich. In der 37. Minute verhinderte Keeper Kolke nach einem schnellen Gegenstoß gegen Schmidt das 0:2.

Auf der anderen Seite zog Mamba nach Ingelsson-Zuspiel von der Strafraumgrenze ab, aber auch diese Aktion der Rostocker war nicht zwingend genug. Kurz vor der Pause war es erneut Mamba, der die Zuschauer in Wallung brachte, doch bei einem Konter fand der Ex-Paderborner für seinen als Vorlage gedachten Lupfer keinen Abnehmer. So ging es mit der Heidenheimer Führung in die Pause.

Nach Wiederanpfiff versuchte Hansa, Druck aufzubauen, doch es fehlte weiter an zündenden Ideen und präzisen Pässen, die die zweikampfstarken Gäste hätten in Verlegenheit bringen können. Für den Ausgleich benötigte die Härtel-Elf eine Portion Spielglück. Nach Freistoßflanke von Bahn köpfte Roßbach den Ball aus kurzer Distanz an den Pfosten und von dort gegen das Knie von Heidenheims Mainka und dann ins Tor (57.). 1:1 – das Duell war wieder offen! Hansa machte weiter und kam zu Chancen: Nach präziser Flanke von Rizzuto kam Bahn frei zum Kopfball, traf die Kugel aber nicht richtig (61.). Die Rostocker Drangperiode blieb gegen erkennbar beeindruckte Gäste ohne zählbaren Erfolg. Mit zunehmender Dauer fand Heidenheim wieder besser ins Spiel, und Kolke parierte einen Schuss von Schöppner (77.). Auch zwei Versuch von Pick entschärfte der Hansa-Keeper (82., 90), – es ging in die Verlängerung.

Und da machte Hansa gleich Dampf: Nach Munsy-Zuspiel zirkelte Schumacher den Ball mit dem linken Außenrist an denen Pfosten. Mit dem Nachschuss ließ Rizzuto Keeper Müller keine Chance: 2:1 für Hansa, das Ostseestadion kochte (93.)! Doch das war noch nicht die Entscheidung: Schimmer glich für Heidenheim aus (108.). Als Löhmannsröben per Drehschuss das Heidenheimer Tor knapp verfehlt hatte (116.), schien klar: Dieser Pokalkrimi wird im Elfer-Schießen entschieden. Doch dann hatte Munsy nach Flanke von Julian Riedel seinen ganz großen Auftritt.