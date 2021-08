Trotz aller Corona-Sorgen startet der DFB-Pokal am Freitag in die neue Saison. Allerdings gibt es wegen der Absage der Partie zwischen dem Bremer SV und Rekordtitelträger FC Bayern zum Auftakt nur ein Rumpfprogramm mit zwei Spielen. In Dresden kommt es zum Vergleich der Zweitligisten Dynamo und SC Paderborn, außerdem erwartet Drittligist TSV 1860 München den Zweitligisten Darmstadt 98 (beide 20.45 Uhr, Sky). Anzeige

Auch die Darmstädter sind seit Wochen gebeutelt von Corona. "Ich habe es mir aufgeschrieben, dass ich keinen vergessen", sagte Trainer Torsten Lieberknecht beim Aufzählen der Profis, die noch in (Arbeits-)Quarantäne sind oder diese erst kurz vor der Partie beenden dürfen. In dieser "Dimension" sei das die größte Herausforderung seiner Karriere, sagte der 48-Jährige, "du musst eigentlich fast von Tag zu Tag denken mittlerweile". Trotzdem soll es am Freitagabend in der bayerischen Landeshauptstadt den ersten Pflichtspiel-Sieg der Saison und den Einzug in Runde zwei geben.