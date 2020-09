Gegner von Eintracht Frankfurt steht fest: 1860 München für DFB-Pokal qualifiziert

Der TSV 1860 München steht in der Hauptrunde des DFB-Pokals und trifft dort am 12. September auf Eintracht Frankfurt. Das ist durch ein 5:1 (2:0) von Zweitliga-Aufsteiger Würzburger Kickers um den dreifachen Torschützen Luca Pfeiffer am Dienstagabend im Halbfinale des Toto-Pokals bei Regionalligist SV Viktoria Aschaffenburg entschieden worden.