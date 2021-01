Pokal-Auslosung: BVB und RB Leipzig im Achtelfinale mit Duellen gegen Zweitligisten

Der Sieger der Partie zwischen Bayern und Kiel trifft im Achtelfinale auf Darmstadt 98, Leverkusen oder Frankfurt bekommt es dann mit dem letzten verbliebenen Regionalligisten Rot-Weiss Essen zu tun. Ausgetragen wird die nächste Runde am 2. und 3. Februar. Am 2. und 3. März steht dann das Viertelfinale auf dem Programm, die Halbfinals finden am 1. und 2. Mai statt. Am 13. Mai steigt dann im Berliner Olympiastadion das Endspiel.