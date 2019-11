DFB-Pokal: Achtelfinalspiele des FC Bayern, BVB und Eintracht Frankfurt im Free-TV

Sport1 überträgt am Dienstag, den 4. Februar 2020 (Anstoß: 18.30 Uhr), die Partie der Frankfurter Eintracht gegen RB Leipzig. Die ARD zeigt das Heimspiel der Bremer gegen Borussia Dortmund am 4. Februar 2020 (Anstoß: 20.45 Uhr) und das Duell zwischen den Bayern und Hoffenheim am Mittwoch, den 5. Februar 2020 (Anstoß: 20.45 Uhr). Diese und die fünf weiterer Begegnungen sind außerdem auf dem Bezahlsender Sky zu sehen.

Der Titelverteidiger Bayern München will auch in der laufenden Pokalsaison die begehrte Trophäe holen. In der vergangenen Saison setzte sich der deutsche Rekordmeister deutlich mit 3:0 im Finale gegen RB Leipzig durch. Doch auch die Leipziger wollen wieder ins Finale. RB-Coach Julian Nagelsmann kündigte bereits zu Saisonbeginn an, "etwas Blechernes" holen zu wollen.