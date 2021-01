DFB terminiert Pokal-Achtelfinale: BVB, Gladbach und Schalke im Free-TV

Der Deutsche Fußball Bund hat die Achtelfinal-Partien im DFB-Pokal terminiert. Wie der Verband am Freitag mitteilte, werden gleich drei Partien in der Runde der letzten 16 im Free-TV zu sehen sein. Am Dienstag den 2. Februar zeigt die ARD-"Sportschau" das Westfalen-Duell zwischen Borussia Dortmund und dem SC Paderborn zur Prime-Time (20.45 Uhr). Einen Tag später übertragt der öffentlich-rechtliche Sender zudem das Duell der Bundesligisten VfB Stuttgart und Borussia Mönchengladbach (20.45 Uhr).

Anzeige