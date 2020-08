Diese Amateur-Klubs aus dem Norden treffen im DFB-Pokal auf Bundesliga-Teams

Das sind die Amateur-Pokalteilnehmer aus dem Norden

SV TODESFELDE: Nur etwa 1000 Einwohner hat die Gemeinde im Kreis Segeberg in der Mitte Schleswig-Holsteins. Auch fußballerisch ist sie nur in der fünftklassigen Oberliga zu Hause. Dass der SV Todefelde im Endspiel des SHFV-Pokals trotzdem mit 3:2 (1:2) gegen den prominenten Drittliga-Rückkehrer VfB Lübeck gewann , gehörte zu den großen Sensationen des „Finaltags“. Der SVT bezeichnet sich auf seiner Internetseite selbst als „kleiner Dorfverein mit regionalem Bezug“. Gegner im DFB-Pokal ist jetzt der Zweitliga-Klub VfL Osnabrück.

Bayern in Düren, BVB in Duisburg: Alle Paarungen der ersten DFB-Pokal-Runde im Überblick

EINTRACHT NORDERSTEDT: Der Weg zurück in das DFB-Pokalfinale beginnt für Bayer Leverkusen in Norderstedt. Denn der zwar aus Schleswig-Holstein kommende aber dem Hamburger Fußballverband angehörende Regionalligist FC Eintracht gewann durch ein 5:1 gegen den TSV Sasel souverän den Hamburg-Pokal. Cup-Finalist Leverkusen ist nach Wattenscheid 09 (1995), dem VfB Stuttgart (1999), Greuther Fürth (2016) und dem VfL Wolfsburg (2017) bereits der fünfte Bundesliga-Klub, der im Edmund-Plambeck-Stadion antritt. Wolfsburg und Wattenscheid gewannen dort nur mit 1:0.

FC OBERNEULAND: Der Regionalliga-Aufsteiger aus dem Bremer Nobelstadtteil hat noch mehr DFB-Pokal-Erfahrung als die Norderstedter. 2008 besiegte er in der ersten Runde den damaligen Zweitligisten TuS Koblenz. Der Gegner in diesem Jahr ist mit Borussia Mönchengladbach ähnlich attraktiv wie der damalige Titelverteidiger Borussia Dortmund (2012) oder der spätere deutsche Meister VfL Wolfsburg (2008) . Der entscheidende Mann im Bremer Pokalfinale gegen den Blumenthaler SV war Torwart Jonas Horsch, der beim Elfmeterschießen gleich drei Elfmeter hielt.

MTV EINTRACHT CELLE: Fußball in Celle - das verband man über Jahrzehnte nur mit dem TuS Celle FC. Doch der langjährige Drittligist ist bis in die Kreisliga abgestürzt, während sich der Stadion an Stadion spielende Nachbar MTV Eintracht mit kluger Aufbauarbeit bis in die Oberliga Niedersachsen hochgearbeitet hat. Stürmer Felix Krüger erlitt in den vergangenen drei Jahren einen Kreuzbandriss, einen Syndesmosebandriss und eine Schambeinverletzung. Im Finale gegen den MTV Gifhorn (3:2) wurde er dann beim Stand von 1:2 eingewechselt und schoss noch zwei Tore. Der Lohn: ein Pokal-Duell mit dem Bundesligisten FC Augsburg.