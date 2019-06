Bericht: So viel zahlt die ARD für den DFB-Pokal - Rechtesumme deutlich gestiegen

Die TV-Rechte für den DFB-Pokal sind für die ARD teurer geworden. Der öffentlich-rechtliche Sender muss nach Angaben des Spiegel 135 Millionen Euro für die kommenden drei Spielzeiten 2019/2020 bis 2021/2022 bezahlen - also 45 Millionen Euro jährlich. Das gehe aus einem vertraulichen Papier hervor, das dem Magazin vorliege, heißt es in dem Bericht. Die ARD wollte sich am Freitag aus juristischen Gründen nicht zu den Zahlen äußern.