Auf zum nächsten Nachbarschafts-Duell für den FC Schalke 04! Nach dem 0:0 im Revierderby gibt es für die Mannschaft von Trainer David Wagner (48) in der Partie Arminia Bielefeld gegen FC Schalke 04 am Dienstag (20.45 Uhr, live im SPORT BUZZER-Ticker ) dieses Mal kein Remis.

Arminia Bielefeld trifft zum fünften Mal seit 1968 in einem DFB-Pokalspiel auf den FC Schalke 04. Drei dieser vier Partien gingen dabei an Königsblau, nur im Achtelfinale 1982 konnte die Arminia im Achtelfinale auf Schalke ein 2:2 nach Verlängerung erzwingen. Das Rückspiel verlor man mit 0:1 in der Schüco Arena, die damals schlicht ,,Alm" hieß.