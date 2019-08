Blamage im DFB-Pokal: Augsburg und Mainz schon raus - So reagiert das Netz

Da waren es nur noch 16: Zwei der 18 Bundesligisten sind bereits am Samstagnachmittag im DFB-Pokal ausgeschieden. Der FC Augsburg (1:2 gegen Viertligist SC Verl) und Mainz 05 (0:2 gegen Drittligist 1. FC Kaiserslautern) blamierten sich eine Woche vor dem Start in die neue Bundesliga -Saison. Klassenunterschiede waren bei beiden Partien nicht zu sehen - auch für die Fans: Im Netz setzt es Spott für Augsburg und Mainz - einige Fans können das frühe Aus im DFB-Pokal sogar kaum in Worte fassen.

Augsburg und Mainz nach Aus im DFB-Pokal bedient: "Scheißgefühl"

Was war passiert? In Verl ging der Außenseiter durch ein Eigentor von Augsburgs Marek Suchy (9.) verdient in Führung. Das Tor von Ron Schallenberg (23.) hätte allerdings wegen einer vorausgegangenen Abseitsstellung nicht gelten dürfen. André Hahn per Foulelfmeter (83.) machte es noch einmal spannend - doch Augsburg konnte das Spiel nicht mehr drehen. Im Rheinland-Pfalz-Derby auf dem Betzenberg vergaben die Mainzer zahlreiche Chancen, ehe Manfred Starke (63.) per Foulelfmeter für den FCK traf. Florian Pick (90.) sorgte für die Entscheidung pro Kaiserslautern.