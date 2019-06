DFB-Pokal: Die Auslosung der 1. Runde im Liveticker - Wer bekommt das Traumlos FC Bayern?

Die DFB-Pokal-Auslosung bedeutet für sie die Welt: Vor allem die Spieler, Funktionäre und Fans der unterklassigen Klubs werden am Samstagabend gespannt auf die Auslosung der 1. Runde des Pokals blicken. Die Weltmeisterin von 2003, Nia Künzer, zieht im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund die Lose. Geleitet wird die Ziehung von DFB-Vizepräsident Peter Frymuth. Wer zieht die großen Lose FC Bayern München und Borussia Dortmund in der 1. Runde im DFB-Pokal? Die Antwort gibt's hier ab 18 Uhr hier im Liveticker!