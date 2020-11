DFB-Pokal: Die Auslosung der 2. Hauptrunde live im TV und Online-Stream sehen

Mit dem FC Schalke 04 steht nun auch der letzte Teilnehmer der 2. Hauptrunde im DFB-Pokal fest. Durch die Verzögerungen rund um das Nachholspiel gegen den 1. FC Schweinfurt (4:1) war eine lückenlose Ziehung der Paarungen für die nächste Runde zuvor nicht möglich. Am Sonntag ist es nun soweit: Im Studio in Köln werden die künftigen Pokalgegner des FC Bayern, des BVB und Co. ausgelost (18.30 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker). 32 Mannschaften kämpfen noch um die Teilnahme am Endspiel in Berlin, das am 13. Mai 2021 stattfinden soll.

