DFB-Pokal: Die Auslosung der 2. Runde im Liveticker - Gegner von FC Bayern, BVB und Co. gesucht

Kommt es schon in der 2. Runde im DFB-Pokal der Saison 2019/20 zu den großen Kracher-Partien? Theoretisch können der amtierende DFB-Pokal-Sieger FC Bayern München und Bundesliga-Spitzenreiter Borussia Dortmund schon in der nächsten Pokal-Runde aufeinander treffen. Am Sonntagabend (18 Uhr) beginnt die Auslosung der 2. Runde im diesjährigen Pokal-Wettbewerb. Der neue ARD-Experte Christoph Metzelder wird die DFB-Pokal-Auslosung durchführen. U21-Nationaltrainer Stefan Kuntz fungiert als Ziehungsleiter. Verfolgt die Zweitrunden-Ziehung ab 18 Uhr hier im Liveticker!