2. Runde im DFB-Pokal im Überblick: FC Bayern muss zu Holstein Kiel - BVB trifft auf Eintracht Braunschweig

Titelverteidiger FC Bayern trifft in der 2. Runde des DFB-Pokals auf Holstein Kiel, Borussia Dortmund muss bei Eintracht Braunschweig ran. Das ergab die Auslosung am Sonntag. Weitere Highlights sind die Bundesliga-Duelle zwischen Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt sowie zwischen dem VfB Stuttgart und dem SC Freiburg oder auch das Nordderby zwischen Hannover 96 und Werder Bremen. Ausgetragen werden die Partien am 22. und 23. Dezember. Anschließend geht es über das Achtelfinale (2./3. Februar), das Viertelfinale (2./3. März) und das Halbfinale (1./2. Mai) bis zum Endspiel am 13. Mai im Berliner Olympiastadion.

