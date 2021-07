Ekstase nach Traumlos - Oberligist Bremer SV jubelt über FC Bayern im DFB-Pokal: "Megageil"

Der Bremer SV hat im DFB-Pokal das große Los gezogen. Der Oberligist empfängt in der ersten Runde Anfang August Rekordsieger FC Bayern München. Im Vereinsheim des kleinen Klubs brandete lautstarker Jubel auf, nachdem der frühere Bundesligaprofi und aktuelle ARD-Experte Thomas Broich am Sonntagabend die Bayern-Kugel aus der Lostrommel gefischt hatte. "Es ist tatsächlich einfach geil", sagte Trainer Benjamin Eta in der ARD: "Megageil."

