In diesem Jahr ist alles anders. Bei der Auslosung der 1. Hauptrunde des DFB-Pokals am Sonntagabend werden üblicherweise die Gegner der großen Titelfavoriten FC Bayern , Borussia Dortmund oder RB Leipzig ermittelt - vor allem für die Underdogs aus den unteren Klassen ein Highlight und die Chance auf ein attraktives Los. Durch die Corona-Unterbrechung sämtlicher Wettbewerbe stehen jedoch aktuell noch nicht alle der insgesamt 64 Teilnehmer fest.

In diesem Jahr sind DFB-Präsident Fritz Keller sowie die stellvertretende DFB-Generalsekretärin Heike Ullrich für die Auslosung zuständig. Gezogen werden die Lose aus zwei Töpfen. In Topf 1 befinden sich die Teams der 1. und 2. Bundesliga, im zweiten Topf landen die Amateur-Klubs. Damit in beiden Behältern 32 Teams liegen, werden die vier schwächsten Mannschaften der 2. sowie die Aufsteiger zur 2. Liga dem Amateur-Topf zugeordnet.