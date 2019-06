Es geht wieder los! Die Auslosung zur ersten Runde im DFB-Pokal am Samstag (18 Uhr) lässt viele Klubs aus den unteren Ligen auf den ganz großen Gegner hoffen. Wer zieht die Bayern, den BVB oder Schalke 04? Diese Frage stellen sich die Fans und Verantwortlichen von 24 teilnehmenden Amateur-Länderpokalsiegern wie in jedem Jahr aufs Neue.

Aus der sechstklassigen Verbandsliga kommt Rheinland-Pokalsieger FSV Salmrohr. Der Ex-Zweitligist setzte sich gegen die höherklassige TuS Koblenz im Finale im Elfmeterschießen durch. Müssen die Bayern oder auch der BVB, der in den Achtzigerjahren schon gegen den FSV antrat, ins enge Salmtalstadion? Angst davor hat man bei Ex-Klub von Trainerlegende Klaus Toppmöller jedenfalls nicht. ,,Wir sind ein kleines Dorf, alle hier sind Landwirte. Und genauso spielen wir. Wir sind eine Schweinetruppe und geben niemals auf", so Trainer Lars Schäfer.Teilnehmer aus der Oberliga und somit aus der 5. Liga, sind u. a. der Hamburg-Pokalsieger TuS Dassendorf, der Hessen-Pokalsieger KSV Baunatal und der FC Oberneuland aus Bremen, 2012 im Weserstadion schon einmal Erstrundengegner von Borussia Dortmund (0:3). Gespielt wird vom 9. bis 12. August, die 2. Runde findet dann am 29./30. Oktober statt. Das Finale steigt am 23. Mai 2020 in Berlin.