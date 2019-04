Auslosung im DFB-Pokal: Im Halbfinale kommt es zum Nord-Süd-Klassiker

Rekordsieger FC Bayern muss im Halbfinale des DFB-Pokals bei Werder Bremen ran, in der zweiten Vorschlussrundenbegegnung stehen sich der Hamburger SV und RB Leipzig gegenüber. Das ist das Ergebnis das Auslosung am Sonntag. Die Runde der letzten Vier wird am 23. und 24. April ausgetragen. Das Finale findet am 25. Mai im Berliner Olympiastadion statt. Alle drei Partien werden von den Fernsehsendern ARD und Sky live übertragen.

