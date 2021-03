DFB-Pokal: Die Auslosung für das Halbfinale live im TV und Online-Stream sehen

Noch einen Sieg sind die im DFB-Pokal verbliebenen Teams vom begehrten Endspiel in Berlin am 13. Mai entfernt. Am Sonntag wird ab 18.30 Uhr (live im SPORTBUZZER-Ticker) die letzte Hürde auf dem Weg ins Finale ausgelost. Dabei stehen noch nicht alle vier Halbfinalisten fest. Die Partie zwischen Jahn Regensburg und Werder Bremen wurde aufgrund von Corona-Fällen beim Zweitligisten auf den 7. April verschoben. Dort könnte der Underdog aus Regensburg, der erstmals in der Vereinshistorie den Sprung ins Viertelfinale schaffte, weiter Geschichte schreiben. Komplettieren die Schützlinge von Mersad Selimbegovic die Runde der letzten Vier, sind gleich zwei Zweitligisten noch im Rennen. Anzeige

Denn auch Bayern-Bezwinger Holstein Kiel hat sich zuletzt durch ein 3:0 gegen Regionalligist Rot-Weiss Essen bis ins Halbfinale vorgespielt. Neben den Norddeutschen sind zudem die beiden heißesten Titelfavoriten RB Leipzig (2:0 im Viertelfinale gegen den VfL Wolfsburg) und Borussia Dortmund (1:0 gegen Gladbach) noch in der Verlosung. Die Partien der Vorschlussrunde werden am 1. und 2. Mai ausgespielt. Neben dem Pay-TV-Sender Sky werden die Spiele auch im Free-TV in der ARD und auf Sport 1 zu sehen sein.

Wie sehe ich die DFB-Pokal-Auslosung zum Halbfinale live im TV? Die ARD zeigt die DFB-Pokal-Auslosung zum Halbfinale am Sonntag live im Free-TV. Ab 18.30 Uhr werden die Loskugeln in der Sportschau gezogen. Julia Scharf moderiert die Sendung. die ehemalige deutsche Fußballspielerin Bärbel Wohlleben kommt an der Seite von Ziehungsleiter Stefan Kuntz, Trainer der U21-Nationalmannschaft, als Losfee zum Einsatz.

Auslosung zum Halbfinale im DFB-Pokal: Gibt es auch einen kostenlosen Livestream? Ja! Die ARD zeigt die Auslosung zum Halbfinale im DFB-Pokal am Sonntag ab 18.30 Uhr auch im kostenlosen Live-Stream auf der Internetseite ARD.de.



Wie verfolge ich die Auslosung zum Halbfinale im DFB-Pokal im Liveticker?