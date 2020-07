"Schwieriges Los": Hannover 96 spielt in der ersten Pokalrunde bei den Würzburger Kickers

Lukas Grozurek traf in der 53. Minute, Marvin Wanitzek in der 61. Minute - und damit war das Abenteuer DFB-Pokal für Hannover 96 in der vergangenen Saison nach der 1. Runde schon wieder vorbei; die Hürde Karlsruher SC erwies sich als zu hoch für die damals noch von Mirko Slomka trainierten Roten.

"Es ist ein schwieriges Los, das wissen wir. Aber wir werden sicher nicht jammern." In der Saison 2020/21 soll es unter Kenan Kocak nun besser laufen. Diesmal bekommen es die Roten in der ersten Runde mit dem Zweitligaaufsteiger Würzburger Kickers zu tun. Das Team von Michael Schiele belegte in der abgelaufenen Saison den 2. Platz der 3. Liga und spielt künftig eine Klasse höher. Die Begegnung findet zwischen dem 11. und 14. September in Würzburg statt. Manager Gerhard Zuber weiß, dass es für 96 durchaus hätte leichter kommen können: "Es ist das Duell mit einem Ligakonkurrenten und damit eines der schwierigst möglichen Lose im Topf. Für uns ist es also direkt eine Standortbestimmung, bei der wir aber natürlich den Anspruch haben, sie für uns zu entscheiden." Trainer Kenan Kocak schlug in die gleiche Kerbe: "Es ist ein schwieriges Los, das wissen wir. Aber wir werden sicher nicht jammern. Wir werden uns gut auf das Spiel vorbereiten und wollen auf jeden Fall die nächste Runde erreichen."