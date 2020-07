DFB-Pokal-Auslosung: Auf diese Gegner kann Hannover 96 in der 1. Runde treffen

Lukas Grozurek traf in der 53. Minute, Marvin Wanitzek in der 61. Minute - und damit war das Abenteurer DFB-Pokal für Hannover 96 in der vergangenen Saison nach der 1. Runde schon wieder vorbei; die Hürde Karlsruher SC erwies sich als zu hoch für die damals noch von Mirko Slomka trainierten Roten.

Auslosung in der Sportschau

Es besteht berechtigte Hoffnung, dass es für 96 in der Spielzeit 2020/21 besser läuft. Schon im Liga-Alltag gab es unter der Regie von Kenan Kocak einen deutlichen Aufschwung, und dass Hendrik Weydandt & Co. wieder auf einen Konkurrenten aus der 2. Bundesliga treffen, hat auch nicht die höchste Wahrscheinlichkeit.

Aber auf wen kann 96 überhaupt treffen? Das ist noch nicht so genau zu sagen, da bisher erst einer der 24 Landesvertreter aus den unteren Klassen feststehen. Fest steht: Die Kugel mit dem Logo von Hannover 96 liegt im zweiten Lostopf, es wird also wieder ein Auswärtsspiel zwischen dem 11. und 14. September. Gelost wird am Sonntag im Rahmen der Sportschau ab 18.30 Uhr, gezogen werden die Kugeln von DFB-Präsident Fritz Keller und der stellvertretenden Generalsekretärin Heike Ullrich.