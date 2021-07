DFB-Pokal-Auslosung: Hannover 96 muss in der 1. Runde zu Eintracht Norderstedt

Im Rahmen der ARD-Sportschau wurde am Sonntagabend die erste Runde des DFB-Pokals ausgelost. Die 64 Teilnehmer teilten sich wie immer auf zwei Lostöpfe auf. Zum Profitopf gehörten alle 18 Bundesligisten sowie die 14 bestplatzierten Zweitligisten der Vorsaison - somit als Tabellen-13. auch Hannover 96. Die übrigen 32 Teams fanden sich im Amateurtopf wieder. Sie haben in der ersten Runde allesamt Heimrecht.

Als Team des Profitopfs stand schon vor der Auslosung fest, dass 96 auf eine Mannschaft aus dem Amateurtopf treffen wird. Ex-Profi Thomas Broich, der an diesem Abend als "Losfee" auserkoren worden ist, bescherte dem Team von Jan Zimmermann nun ein Duell mit dem FC Eintracht Norderstedt, die aktuell in der Regionalliga Nord spielen. In der vergangenen Spielzeit, die in der vierten Liga wegen der Corona-Pandemie abgebrochen werden musste, belegten die Norderstedter den 3. Platz.