DFB-Pokal-Auslosung im Liveticker: Auf wen treffen der FC Bayern und der BVB im Achtelfinale?

Das Achtelfinale des DFB-Pokals 2019/20 wird am Sonntag, 3. November 2019, live in der "Sportschau" in der ARD ausgelost. Matthias Opdenhövel moderiert die Sendung ab 18:00 Uhr aus dem Deutschen Fußballmuseum in Dortmund. Als Ziehungsleiter seitens des DFB fungiert Andreas Köpke, Ex-Nationalspieler und aktuell Torworttrainer der Nationalmannschaft. Die deutsche Nationalspielerin Turid Knaak von der SGS Essen steht als "Losfee" bereit, um die einzelnen Begegnungen zu ziehen.