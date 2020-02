Liveticker: Auslosung zum DFB-Pokal-Viertelfinale – Wen ziehen der FC Bayern, Schalke, Frankfurt und Co.?

Im DFB-Pokal geht es in die ganz heiße Phase: Das Viertelfinale steht an, nur noch acht Teams sind im Wettbewerb. Doch bevor es weitergeht, steht am Sonntag erst einmal die Auslosung für die Paarungen der Runde an. Ab 18.00 Uhr steht Ex-Nationalspieler Cacau im Deutschen Fußballmuseum als Losfee für die Partien am 3. und 4. März bereit. Unter anderem wird dann auch der 1. FC Saarbrücken mitfiebern. Trainer Lukas Kwasniok ist mit dem Regionalligisten sensationell ins Viertelfinale eingezogen und hat dort als Amateurklub nun Heimrecht.