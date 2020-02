DFB-Pokal-Auslosung: Hammer-Duell zwischen FC Bayern und Schalke 04 – Saarbrücken gegen Düsseldorf

Im Viertelfinale des DFB-Pokal kommt es zu einem echten Klassiker: Der FC Schalke 04 empfängt den Titelverteidiger FC Bayern München. In einer weiteren traditionsreichen Partie zwischen zwei Bundesligisten trifft Eintracht Frankurt auf Werder Bremen. Das ergab dieAuslosung am Sonntag im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund (hier gibt es den Liveticker zur Auslosung zum Nachlesen). Ex-Nationalspieler Cacau, der als "Losfee" im Einsatz war, zog zudem die Partie Bayer Leverkusen gegen Union Berlin. Dazu empfängt Underdog 1. FC Saarbrücken Bundesliga-Klub Fortuna Düsseldorf.