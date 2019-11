Elf Bundesligisten, nur zwei Zweitligisten, ein Vertreter aus der 3. Liga und zwei Regionalliga-Klubs haben im Achtelfinale des DFB-Pokals weiter den Traum vom Finale am 23. Mai 2020 in Berlin. Gespielt wird am 4. und 5. Februar 2020. Im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund wird Nationalspielerin Turid Knaak von der SGS Essen die Lose für die Runde der letzten 16 ziehen. Sie vertritt den erkrankten Felix Neureuther.